Порошенко назвав головні завдання для влади [ Редактировать ]
Повернення окупованих територій та звільнення політв'язнів у Росії - головні завдання для влади. Заявив напередодні Петро Порошенко.
Президент зазначив, що за останні три роки Україна налагодила відносини із країнами НАТО та отримала іноземну зброю. Тепер, за словами глави держави, українська армія має змогу не лише протистояти ворогу, а й дати йому гідну відсіч.
"Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони - це є мир з урахуванням національних інтересів України, інакше всі жертви, які заплатила Україна, були дарма", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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