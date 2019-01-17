В країні вже кілька днів майже +50

А у зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки. В країні вже кілька днів майже +50.

Щоб допомогти звірям перебути аномальну спеку, їм влаштовують додаткові водні процедури: слонів поливають зі шлангу, для менших тварин у вольєрах облаштовують ванночки з водою, аби ті змогли, як слід охолонути.

І навіть їжу перед годуванням остуджують. Так, тюлені дістали спеціальні рибні бурульки, а єхидни - заморожених черв'яків.