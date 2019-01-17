У зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки [ Редактировать ]
А у зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки. В країні вже кілька днів майже +50.
Щоб допомогти звірям перебути аномальну спеку, їм влаштовують додаткові водні процедури: слонів поливають зі шлангу, для менших тварин у вольєрах облаштовують ванночки з водою, аби ті змогли, як слід охолонути.
І навіть їжу перед годуванням остуджують. Так, тюлені дістали спеціальні рибні бурульки, а єхидни - заморожених черв'яків.
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