В Єрусалимі випав сніг [ Редактировать ]
В Єрусалимі випав сніг. Зимова буря накрила всю країну. Хуртовина тривала кілька годин - випало до 10 сантиметрів снігу.
Напередодні країною пройшли зливи з градом та ураганним вітром. Подекуди сталися перебої зі світлом.
За словами синоптиків, вже сьогодні циклон залишить країну.
по теме
Біля Карпилівки з траси вилетіва вантажівка
Захід України й далі замітає снігом. Це відео зняв на телефон водій поблизу міста Радехів, на Львівщині. На ньому видно - траса не чищена
Захід України замітає снігом
Захід України й далі замітає снігом. Це відео зняв на телефон водій поблизу міста Радехів, на Львівщині. На ньому видно - траса не чищена
На Закарпатті люди потерпають від негоди
Кілька районів Закарпаття досі залишаються без електрики. Область потерпає від негоди. Там тривають сильні снігопади. Через це - небезпечно і в горах, і на дорогах
Снігопади засипали кордони Австрії та Німеччини
Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Негода вирує з минулого тижня та вже спричинила смертоносні лавини
На Закарпатті продовжує вирувати негода
На Закарпатті продовжує вирувати негода. Сніг на дорогах, тротуарах, у горах. Кілька районів області залишилися без струму