В Єрусалимі випав сніг. Зимова буря накрила всю країну. Хуртовина тривала кілька годин - випало до 10 сантиметрів снігу.

Напередодні країною пройшли зливи з градом та ураганним вітром. Подекуди сталися перебої зі світлом.

За словами синоптиків, вже сьогодні циклон залишить країну.