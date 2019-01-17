Напередодні в світі відзначали день льодовара. Це ті, хто заливає лід для ковзанок і доглядає за ним. Наша кореспондент Магда Кривовяз провела один день з працівниками столичної Льодової арени і зараз поділиться секретами створення ідеальної ковзанки.

Немов піаніст, Віктор вправно перебирає важелі. Він водій комбайна для відновлення та заливання льоду. За один виїзд ця машина зрізає 600 літрів снігу, і виливає стільки ж води.

"Оце називається плита, на плиті стоїть ніж, которий, і зрізає льод. Подача води ось цим краном. Ось откривається і он через ту трубку тече вода. А, ось це полотенце розглажує воду, шоб був дуже хороший лід. Треба вспіть і воду прикрить другий раз, і газу дать, і руля крутить, і ножа другий раз треба регулювать, і все".

Віктор приходить на роботу о п'ятій ранку і працює цілу добу. Щогодини, після кожного тренування, спортивних ігор та змагань - він виїжджає цією машиною й доводить ковзанку до ідеалу.

"Особливість - відповідальність в тому, шоб гарно залити лід для дітей, хокейних команд і відповідальність за техніку безпеки, за все", - говорить Віктор Лупій водій комбайна для відновлення льоду.

На цій ковзанці тренуються збірні з фігурного катання, хокеїсти, діти. День розписаний по хвилинах. Перше тренування розпочинається о пів на шосту ранку, останнє - завершується опівночі. І що краще покриття, то ліпші результати в спортсменів.

Денис льодовар у другому поколінні. Усього навчився від батька, який у професії вже понад 20 років. Розповідає - процес створення криги з нуля дуже кропіткий і займає близько тижня, стільки ж часу потрібно, щоб його прибрати. Таку процедуру роблять раз на рік.

"Для начала охлаждается до нуля грудусов плита в течение нескольких дней. После чего подливается барта и наливается первый слой льда, потом наноситься разметка и покрывается еще одним слоем льда", - говорить Денис Чикало, льодовар.

І це ще не все. Для кожного виду спорту лід має бути різним.

"Для хоккеистов нужен жесткий лед, для шортеков еще жестче, для фигуристов достаточно минус 3, минус 4 градуса. Для хокеистов 4, 5, а шоттрек даже 6, 7 минус", - пояснює Денис Чикал.

Загалом за якістю криги на ковзанці стежать четверо чоловіків. Сьогодні їхнє професійне свято. 118 років тому народився інженер Френк Замбоні. Саме він і винайшов машину для відновлення льоду, якою зараз і керує Віктор. До цього льодовари робили це власноруч.