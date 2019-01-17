Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников своей естественной красотой. На днях ведущая опубликовала пару снимков на странице в Instagram, на которых она позирует совершенно без макияжа.

Осадчая не первый раз демонстрирует естесственный вид, очаровывая свой красотой. Поклонники сразу же засыпали ведущую комплиментами.

Фото: Instagram

Также Осадчая поделилась парочкой фотографий из рабочей поездки в Данию.





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