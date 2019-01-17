Катя Осадчая очаровала поклонников внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников своей естественной красотой. На днях ведущая опубликовала пару снимков на странице в Instagram, на которых она позирует совершенно без макияжа.
Осадчая не первый раз демонстрирует естесственный вид, очаровывая свой красотой. Поклонники сразу же засыпали ведущую комплиментами.
Фото: Instagram
Также Осадчая поделилась парочкой фотографий из рабочей поездки в Данию.
Ранее мы сообщали о том, что певица Ани Лорак кардинально сменила имидж.
по теме
Ани Лорак кардинально сменила имидж (фото)
Украинская певица Ани Лорак предстала перед поклонниками в новом образе
Маша Ефросинина шокировала поклонников болезненной худобой (фото)
Украинская телеведущая удивила пользователей сети своим внешним видом
Настю Каменских высмеяли в сети (фото)
Поклонники украинской певицы отметили, что звезда отфотошопила даже подушка, лежащую рядом
Ани Лорак жестко раскритиковали из-за нового видео
Поклонники певицы сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом
"Дедушка Мороз, избавь нас от войн": новогоднее пожелание Пугачевой тронуло поклонников
Примадонна обратилась к Деду Морозу с взрослой просьбой