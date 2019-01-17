16 января в Киеве в одной из квартир на улице Закревского женщина хотела покончить с собой, открыла окно на балконе и взялась перелезать на другую сторону. Ее увидели обычные прохожие, когда она уже наполовину высунулась из балкона. Очевидцы немедленно вызвали патрульных, тем временем кричали, чтобы бабушка вернулась обратно в квартиру. И бесполезно. Она продолжала делать свое, сообщает KyivOperativ в своем Telegram-канале.

За считанные минуты на вызов прибыли патрульные, мгновенно поднялись на 10 этаж и начали звонить во все квартиры, чтобы кто-то открыл дверь в общем коридоре.

Впоследствии на место прибыла внучка женщины, которая пустила инспекторов в помещение бабушки.

Стражи порядка бросились к женщине. Она упорно не хотела пускать оконную раму, за которую так сильно держалась, вырывалась, всей силой отталкивала полицейских и просила оставить ее.

Патрульные сняли женщину из окна, успокоили и вызвали скорую. Теперь она находится под наблюдением врачей.

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