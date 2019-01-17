Сполучені Штати вийдуть з договору про ліквідацію ракет [ Редактировать ]
США почнуть вихід зі спільного з Росією договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 2 лютого. Про це повідомила заступник держсекретаря Андреа Томпсон.
За її словами, Сполучені Штати не бачать ознак того, що Москва піде на угоду з Вашингтоном.
Нагадаю, Америка звинуватила Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного ще Рейганом та Горбачовим 87 року.
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