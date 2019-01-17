В четверг, 17 января, в университете города Лион во Франции произошел мощный взрыв. Видеозаписи в интернете публикуют очевидцы.

На видео видно, как с крыши корпуса идет густой дым, после чего происходит взрыв.

🇫🇷 [VILLEURBANNE] Incroyable vidéo du moment de l'explosion sur le campus #Doua, bâtiment Mendes, de l'Université Lyon 1, ce matin vers 9h00. L'incendie est quasiment maîtrisé. Au moins un blessé, plusieurs bâtiments évacués, dont la BU. #explosion pic.twitter.com/xTQhMry1tn — La Plume Libre (@LPLdirect) 17 января 2019 г.

Как сообщили в пресс-службе университета, в результате взрыва зафиксировано три факта легкого травмирования. Ситуация пока под контролем, однако заблокирован доступ к части зданий учебного заведения.

Ранее мы писали о том, что в Тбилиси в жилом доме прогремел взрыв.