В известном университете прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 17 января, в университете города Лион во Франции произошел мощный взрыв. Видеозаписи в интернете публикуют очевидцы.
На видео видно, как с крыши корпуса идет густой дым, после чего происходит взрыв.
🇫🇷 [VILLEURBANNE] Incroyable vidéo du moment de l'explosion sur le campus #Doua, bâtiment Mendes, de l'Université Lyon 1, ce matin vers 9h00. L'incendie est quasiment maîtrisé. Au moins un blessé, plusieurs bâtiments évacués, dont la BU. #explosion pic.twitter.com/xTQhMry1tn— La Plume Libre (@LPLdirect) 17 января 2019 г.
#BREAKING : #FRANCE : Violent Gas Explosion Just Occured On The Roof Of A Scientific Library At Lyon-1 University, In #villeurbanne pic.twitter.com/pOn9AzyPPH— SUSHMIT KUMAR ( सुश्मीत कुमार ) 🇮🇳 (@OFFICIALSUSHMIT) 17 января 2019 г.
Как сообщили в пресс-службе университета, в результате взрыва зафиксировано три факта легкого травмирования. Ситуация пока под контролем, однако заблокирован доступ к части зданий учебного заведения.
Ранее мы писали о том, что в Тбилиси в жилом доме прогремел взрыв.
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