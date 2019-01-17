Россия не направила в ЕСПЧ документы по делу Сенцова [ Редактировать ]
Министерство юстиции России предложило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Сообщается, что Россия предложила отложить обмен документами после окончания судебного разбирательства о российской аннексии Крыма. Соответствующие документы российские власти направили в Европейский суд по правам человека 16 января.
"В связи с уведомлением Европейским судом по правам человека о приостановлении производства по жалобе "Сенцов против России" до завершения разбирательства по делу "Украина против России (Крым)", власти России направили позицию о нецелесообразности обмена процессуальными документами по приемлемости и существу дела до вынесения решения по вопросу приемлемости указанной межгосударственной жалобы, учитывая, что выводы ЕСПЧ в этом решении могут существенным образом повлиять на содержание правовых позиций сторон по индивидуальной жалобе", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от имени брата.
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