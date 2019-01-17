В Черкассах под мостом в Сосновом парке прохожие обнаружили тело человека, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Позже правоохранители установили, что с моста прыгнула 30-летняя женщина. После падения с высоты она чудом выжила, но получила многочисленные тяжелые травмы. Потерпевшая была госпитализирована в больницу. Там у нее диагностировали множественные переломы костей. На мосту лежали ее личные вещи: куртка, сумка с документами и деньгами.

Что произошло в тот вечер, потерпевшая не помнила и не смогла рассказать о причинах падения. До приезда медиков патрульные поддерживали с ней разговор. Пока причины падения устанавливают следователи.

Ранее мы писали, что старушку чудом спасли от самоубийства.