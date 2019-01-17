Приметы на 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник [ Редактировать ]
18 января отмечается Крещенский сочельник. Это день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование этого великого события.
Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду. Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).
По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.
При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.
Крещенский сочельник: что нельзя делать
- ругаться и сквернословить;
- просто сердиться;
- ставить на стол четное количество блюд;
- думать о дурном или просто думать о ком-то плохо, пока набираешь освященную воду или воду, которую только собираешься святить;
- есть мясное и пить спиртное, даже растительное масло при готовке не используют;
- переедать во время праздничного ужина.
Приметы на 18 января:
- Если утром идет снег - хлеб уродится хороший.
- Полный месяц - к большому разливу.
- На голодную кутью был снег - будет гречка.
- Если в крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.
- Если в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет хороший.
- Полный месяц на Крещенский сочельник - к большому разливу
- Если на голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.
- Яркие крещенские звезды породят белых ярок.
- Собаки много лают - будет много дичи и зверя.
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