Британський парламент 29 січня розгляне "План-Б" щодо виходу з Євросоюзу. Попередній варіант, підготовлений урядом і узгоджений з Брюсселем, депутати відкинули. І провели голосування за вотум недовіри прем'єр-міністрові. Однак Тереза Мей втрималася на посаді з перевагою в 19 голосів. Лідер опозиції - Джеремі Корбін - закликав уряд, цитую, "пообіцяти не допустити обвального Брекзиту" - без врегулювання відносин з ЄС. Самій прем'єрці доведеться шукати порозуміння і зі своїми опонентами, і з однопартійцями.

"Уряд має - раз і назавжди - усунути перспективу катастрофи через вихід з Євросоюзу без угоди і весь хаос, який прийде внаслідок цього. Я закликаю прем'єр-міністра підтвердити просто зараз, що уряд не погодиться з таким договором про вихід з ЄС", - говорить Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії.

"Тепер, коли члени парламенту чітко висловилися про те, що їх не влаштовує, почнімо конструктивно працювати разом і з'ясуємо, чого саме парламент хоче. Ось чому я запрошую усіх депутатів зібратися і визначити, як працюємо далі", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.