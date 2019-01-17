Украинская певица Тина Кароль выбрала соблазнительный полупрозрачный наряд для концерта во Львове. Выступление артистки в одном из самых красивых городов Украины состоялось на днях.

Стоит отметить, что исполнительница выглядела на сцене просто изумительно. В течение концерта популярная исполнительница сменила несколько нарядов.



Одним из них стал роскошный комбинезон, который покорил аудиторию. После концерта певица опубликовала самые яркие фотографии на своей странице в Instagram.

Ранее Тина Кароль без макияжа удивила поклонников.