Тина Кароль поразила поклонников соблазнительным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль выбрала соблазнительный полупрозрачный наряд для концерта во Львове. Выступление артистки в одном из самых красивых городов Украины состоялось на днях.
Стоит отметить, что исполнительница выглядела на сцене просто изумительно. В течение концерта популярная исполнительница сменила несколько нарядов.
Одним из них стал роскошный комбинезон, который покорил аудиторию. После концерта певица опубликовала самые яркие фотографии на своей странице в Instagram.
Львів! Ви неймовірні! Два концерти поспiль, як два дихання - в унісон з вами! Скільки б я не співала, я не встигаю вами насолодитися! Сцена та ви - це моє життя, поки я співаю для вас - я живу! Низькiй уклін вам, мої глядачі, за можливість бути, жити, дихати, співати тільки для вас! Чекаю тебе знову, Львів, сьогодні ще два концерти і я пишаюся тим, що ви у мене є - мої глядачі в моїй країні! #рiздвянаісторіязтiноюкароль #тинакароль #tinakarol
Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)
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