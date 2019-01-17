Народный депутат, член Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова требует от ГФС проверить многочисленные жалобы на нарушение законодательства при растамаживании автомобилей на европейских номерах.

Фотографии соответствующего депутатского обращения к и.о. главы Государственной фискальной службы Александру Власову Т.Острикова опубликована на своей странице в Facebook.

"За последний месяц получила много нареканий на таможню от тех, кто хотел завезти в Украину подержанный автомобиль. Основная причина жалоб – завышение таможенной стоимости автомобиля, которую таможня определяет через каталог Schwacke. Публикую свое обращение на эту тему. Оно пригодится тем, кто спорит с таможней относительно стоимости автомобиля", - прокомментировала депутат.

В самом обращении Т.Острикова напомнила А.Власову, что каталог Schwacke не может служить инструментом для определения цены автомобиля, а только лишь использоваться для проверки, не занизил ли гражданин стоимость автомобиля, который подается к растамаживанию.

И кроме того потребовала предоставить ей данные о количестве автомобилей, которые люди хотели растаможить, начиная с 25 ноября 2018 года, количестве фактически растаможенных автомобилей, а также другую подробную статистику о процессе растаможки автомобилей на номерах европейской регистрации.

Напомним, в начале недели стало известно, что Государственная фискальная служба Украины и региональные таможни ежедневно получают несколько сотен жалоб о нарушении положений таможенного законодательства при растаможивании авто на "еврономерах".

Однако в ответ на эти жалобы и.о. заместителя начальника ГФС Виктор Кривицкий опубликовал в "Фейсбуке" длинный пост, суть которого сводится к тому, что заниматься этими жалобами никто не собирается. И более того, Виктор Кривицкий подчеркнул, что уже через месяц действие льготного периода закончится, и ставки акциза при растамаживании "евроблях" вырастут вдвое.

Отметим, ранее журналистское расследование установило, что В.Кривицкий является автором схемы "евроблях". А после того, как Верховная Рада приняла законы, которые эту схему разрушили, он запустил новую схему под названием "Шваке".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налогового и таможенного законодательства Нина Южанина даже заявляла, что Виктор Кривицкий своими указаниями блокирует растаможку машин, чтобы эта схема работала. "Оказывается, что, начиная с понедельника (3 декабря 2018 года), практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной — вымышленная ним новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - заявила Нина Южанина