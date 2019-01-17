Під Києвом школярі продавали однолітка як собаку (відео) [ Редактировать ]
Тонкощі булінгу. В одній зі шкіл у Київській області учні намагалися продати однолітка. Що це - цькування чи безглузда витівка, з'ясовувала Галина Якушко.
Продаю Валіка. Собака звичайна. Соромиться. Таке повідомлення з'явилося на одному з сайтів із продажу товарів. У розділі "Собаки" у місті Буча продавали хлопчика. Обличчя той закрив руками.
Батьки дитини від коментарів категорично відмовляються. У Бучацькій гімназії, де навчається хлопчик, кажуть - це у дітей такі ігри.
"Та нічого немає! Діти пожартували. Вони зараз шкодують про цей вчинок. Її не образили. - Не образили? - Вона сама була учасником цього всього жарту. - Тобто ви це підтримуєте, так? Ви підтримуєте це чи ні?".
У школярів інша думка. Кажуть, ймовірно хлопця хотіли покарати.
"Напевне іздівалися над однокласником. Ну тому що або він погано щось робить або не поважають його. - Дорослі кажуть, що це такі ігри, скажи може бути це ігрою? - Ні", - говорить Андрій Сидоров, школяр.
Активісти певні, виставляти дитину на продаж - це булінг.
"Це виставили людину на продаж. То був жарт, не жарт повнолітні - неповнолітні. І гідність ображає і взагалі торгівля людьми в нас якось, ну, заборонена. Це якісь такі порушення таких основ демократії, якогось людяного нормального ставлення до людини і я не знаю що спонукало хлопців зробити такий вчинок", - говорить Альона Парфьонова, громадська активістка.
В поліції поки розслідують справу. Кажуть довести, що дитину цькували складно. Тим більше, що батьки хлопця відмовилися писати заяву правоохоронцям.
"Якщо висновок психолога, експерта стосовно того що дитина пригнічена з дитиною, над дитиною знущаються, її переслідують, тоді вже на підставі цих експертних висновків а це можна зробити буде відкрите відповідне кримінальне провадження але до цього ще необхідно відповідні заяви і від педагогічного колективу і від психолога місцевого але буде додатково залучено для перевірки іще сторонній експерт", - говорить Микола Жукович, речник ГУ Нацполіції у Київській області.
Працівники поліції влаштували у школі лекцію - пояснюють, те що зробили школярі можуть кваліфікувати як хуліганство. А це вже кримінал. Не на камеру, діти зізнаються - не усвідомлювали небезпеки, а зробили це заради популярності в інтернеті.
по теме
Будинок-привид у Києві розвалюється на очах
Мешканцям будинку-привиду в столиці ремонту ніхто не обіцяє. Понад 20 років тому його визнали аварійним, але там і досі мешкають сім'ї з маленькими дітьми
В киевском транспорте контролеры будут ездить с полицией
В киевском транспорте внедряют нововведение
В Лукьяновском СИЗО ввели карантин - СМИ
В Киевском следственном изоляторе из-за кори ввели карантин
Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
В Киеве 89-летняя старушка пыталась покончить с собой
Стражи порядка чудом спасли женщину от трагедии
Скандальна компанія "Мостбуд" продовжує вивозити пісок з берегів Дніпра попри арешт техніки та розірвання договору оренди
Компанія "Мостобуд" продовжує намивати й вивозити пісок з берегів Дніпра на столичних Видубичах. І це попри арешт техніки та розірвання договору оренди земельної ділянки