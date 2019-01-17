Від початку року в Україні від ускладнень грипу вже померло восьмеро людей. У Запоріжжі медики не змогли врятувати півторамісячне немовля. Це сталося ще напередодні Нового року, але причини смерті назвали тільки зараз.

Це був грип штаму А2. У Запорізькій області це перша смерть від такої недуги. Захворюваність на ГРВІ там нижче епідпорогу майже на 40 відсотків. Школи та дитячі садки працюють у штатному режимі, про карантин у закладах - наразі не йдеться.

"Сейчас циркулирует в основном именно грипп А, а этот грипп вызывает и высокое быстрое распространение инфекции, и вспышки. То есть мы ожидаем рост заболеваемости и не исключаем, что к концу января - начала февраля мы дойдем до порогового уровня, можем его и превысить", - говорить Марина Колерова, завідуюча відділом організації епіддосліджень Запорізької обласної лабораторії центру МОЗ України.