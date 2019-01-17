Чому каїрці не виходять на вулицю без захисних масок? Як у зоопарку Сіднея борються з аномальною спекою? Та чи може пиво врятувати життя? Про це та інше - в нашому огляді.

Теракт у сирійському місті Манбідж. 16 людей загинули. Серед них четверо - американські військові. Смертник підірвався поблизу ресторану в середмісті, коли поруч був патруль США.

Іще чотирьох поранених - евакуювали гелікоптером. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Військові Сполучених Штатів перебувають у Сирії задля підтримки тамтешніх курдів.

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Четверо людей загинули, ще п'ятеро травмовані - внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Тбілісі. Серед жертв є діти. За попередніми даними, на одному з поверхів житлового комплексу стався вибух газу.

Вцілілих мешканців евакуювали. Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки. Сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими.

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Потужний вибух прогримів у французькому Ліоні. Здетонували кілька газових балонів на даху університетської бібліотеки. Там їх зберігали будівельники, які проводили ремонтні роботи. Після вибуху на даху спалахнула пожежа, яку за годину вдалося взяти під контроль. Будівлю евакуювали, три людини одержали незначні травми.

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Єгипет накрила пилова буря. Піском замітає столицю та кілька портових міст. У Каїрі на вулицях люди ходять у масках. Видимість на дорогах - обмежена. Через стихію вже затримали чимало авіарейсів на столичному летовищі. Свою роботу призупинили два порти. Жителям радять перечекати негоду вдома. Чи є постраждалі від стихії - поки невідомо.

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В Єрусалимі випав сніг. Зимова буря накрила всю країну. Хуртовина тривала кілька годин - випало до 10 сантиметрів снігу. Напередодні країною пройшли зливи з градом та ураганним вітром.

Подекуди сталися перебої зі світлом. За словами синоптиків - вже сьогодні циклон залишить країну.

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На японському острові Кутіноерабу - прокинувся місцевий вулкан. Стовпи попелу та диму з вогняної гори сягали близько шести кілометрів. Місцева влада оголосила жовтий - середній - рівень небезпеки. Це означає, що жителям заборонено наближатися до зони виверження.

Водночас евакуйовувати острів'ян поки що не збираються. Там проживає 109 осіб. Повідомлень про потерпілих та руйнування від вулкану - немає.

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А у зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки. В країні вже кілька днів майже 50. Щоб допомогти звірям пережити аномальну спеку, їм влаштовують додаткові водні процедури: слонів поливають зі шлангу, для менших тварин у вольєрах облаштовують ванночки з водою, аби ті могли охолонути. І навіть їжу перед годуванням остуджують. Так, тюлені дістали спеціальні рибні бурульки, а єхидни - заморожених черв'яків.

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У В'єтнамі лікарі врятували життя чоловіка за допомогою пива. В'єтнамець Нгуєн Ван Нхат потрапив у реанімацію у стані серйозного отруєння алкоголем. Рівень метанолу у його крові перевищував норму у понад тисячу разів. Рятувати чоловіка лікарі вирішили традиційним народним методом - пивом.

Протягом 12 годин в'єтнамцю вливали по 300 мл хмільного напою через вміст у ньому антидота метанолу. Завдяки цьому пацієнт отямився і через декілька тижнів повністю одужав.