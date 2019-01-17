Ученые из США нашли ген, который поможет в ранней диагностике и лечении рака предстательной железы. Биомаркер может быть эффективен и для других типов опухолей, и обнаружившие его ученые уже предлагают расширить скрининг. Исследователи из Ратгерского университета (США) идентифицировали специфический ген для рака предстательной железы. Он называется NSD2 и указывает на высокий риск распространения рака. А его «отключение» может быть эффективной терапией для человека, пишет hightech.plus.

Ген обнаружен с помощью компьютерного алгоритма, который был специально разработан для определения наиболее актуальных для человека биомаркеров в моделях мышей. Затем были проведены соответствующие эксперименты, которые показали эффективность отключения гена для опухолевых клеток грызунов: терапия значительно уменьшала распространение рака.

Это изменит диагностику, ведь сейчас врачи лишь определяют распространение опухоли, однако не могут предсказать рост метастазов по организму. Если ученым удастся прогнозировать риски на этапе выявления опухоли, то это существенно снизит вероятность развития рака.

Сейчас команда находится в поиске потенциального лекарства для управления геном NSD2. Пока же ученые призывают как можно быстрее пересмотреть стандартный онкоскрининг и включить в профилактическое обследование на риски рака новый биомаркер. По мнению авторов, ген NSD2 может оказаться эффективным и для других типов опухолей. Эти гипотезы им также предстоит проверить в будущих исследованиях.

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