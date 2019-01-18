Украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза в январе-ноябре 2018 года увеличился на 362,3 млн до 5,6 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как отметили в пресс-службе, всего внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами ЕС за 11 месяцев увеличился на 778,6 млн и составил 8,01 млрд.

Уже несколько лет подряд в ТОП-5 ключевых торговых партнеров Украины в сфере АПК среди стран ЕС входят: Нидерланды, в которые за 11 месяцев 2018 года было экспортировано украинской продукции АПК на сумму 995,3 млн долларов, Польша - 602,1 млн долларов, Германия - 584,2 млн долларов, Испания - 882,6 млн долларов, Италия - 669,5 млн долларов.

ТОП-10 товарных групп, которые экспортировались в страны ЕС в январе-ноябре 2018 года:

1. Зерновые злаки - 1,8 млрд долларов;

2. Семена масличных культур - 1,08 млрд долларов;

3. Масло (подсолнечное, соевое, рапсовое и др.) - 998,3 млн долларов;

4. Остатки и отходы пищевой промышленности - 460,2 млн долларов;

5. Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 223 млн долларов;

6. Плоды, орехи и цедра - 142,1 млн долларов;

7. Овощи, растения и корнеплоды - 83,5 млн долларов;

8. Кожа из шкур КРС, овец, ягнят и прочих животных - 81,1 млн долларов;

9. Изделия из зерна и хлебных злаков - 73,6 млн долларов;

10. Мед - 66,5 млн долларов.

Отдельно сообщалось, что Украина увеличила экспорт в Евросоюз на треть.