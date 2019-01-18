Во Львове балкон упал на женщину (фото) [ Редактировать ]
Во Львове обвалился балкон над ювелирным магазином "Амфора". Об этом сообщила пользователь сети Руслана Коропецкая на странице группы "Горячая линия города Львова" в Facebook.
Очевидцы говорят, что падающие камни задели женщину, которая шла мимо. Но самое главное, что женщина осталась жива.
"Именно там, где камни люди уже поворачивают в арку к нам в книжный магазин. Сколько детей там ежедневно проходит. Ужас", - отметила Katerina Ivanova.
Ранее сообщали, в центре Одессы на мужчину упал балкон.
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