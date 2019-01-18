Во Львове обвалился балкон над ювелирным магазином "Амфора". Об этом сообщила пользователь сети Руслана Коропецкая на странице группы "Горячая линия города Львова" в Facebook.

Очевидцы говорят, что падающие камни задели женщину, которая шла мимо. Но самое главное, что женщина осталась жива.

"Именно там, где камни люди уже поворачивают в арку к нам в книжный магазин. Сколько детей там ежедневно проходит. Ужас", - отметила Katerina Ivanova.

Ранее сообщали, в центре Одессы на мужчину упал балкон.