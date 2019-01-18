Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии в ходе преследования автомобиля силами местной полиции на юге Италии в провинции Казерта, сообщает RaiNews24.



Пять человек ехали в автомобиле Skoda. Водитель отказался остановиться по требованию полицейского патруля и попытался скрыться. Полиция несколько минут преследовала автомобиль, пока тот не вылетел с дороги из-за опасных маневров.



Другие машины не были задеты, однако Skoda перевернулась. Четыре человека погибли на месте происшествия, пятый был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.



Кем были погибшими, не сообщается. Предположительно, они могут быть связаны с преступной группировкой, которая причастна к нескольким ограблениям в регионе.

Напомним, что в центре Торонто произошла стрельба.