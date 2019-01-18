Делегация США не поедет на экономический форум в Давос [ Редактировать ]
Белый дом отменил запланированную поездку делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос из-за продолжающейся в США приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун"). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "РБК-Украина".
"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария", - заявила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе "из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для США".
Ранее мы сообщали о том, что в США разочарованы переговорами с Россией.
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