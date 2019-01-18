Ребенок выпал из машины вместе с автокреслом (видео) [ Редактировать ]
Шокирующий инцидент попал в объектив видеорегистратора жителя американского города Манкейто. Чак Мок спокойно ехал по своим делам, когда дверь впереди идущего автомобиля открылась и из салона машины выпала маленькая девочка, сидевшая в детском кресле, пишет "Сегодня".
Мужчина тут же остановился и выскочил из машины, спеша оказать помощь. Как видно на записи, на помощь тут же поспешили и другие водители. Отмечается, что мать девочки вернулась только через 20 минут - к тому времени на месте уже была полиция.
Тщательное медицинское обследование показало, что ребенок не пострадал. По заявлению Департамента общественной безопасности города, девочка была пристёгнута, однако само детское кресло было закреплено неправильно. Женщине, чье имя не называется, может грозить наказание за то, что она подвергла опасности здоровье своей дочери.
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