Жителям Мехіко благословили домашніх улюбленців [ Редактировать ]
У Мехіко благословили на щасливий рік домашніх улюбленців. Традиційна церемонія відбулася на честь Дня святого Антонія - покровителя тварин. Місцеві жителі принесли своїх улюбленців: собак, котів, папужок і навіть ігуан. Пастор покропив їх свяченою водою. Мексиканці вважають - це охоронятиме від небезпек і нещасть у прийдешньому році.
"Тепер наші улюбленці захищені, бо мають благословення від Бога. Як і ми - частина цього світу, нашої церкви і релігії. Ми хочемо, щоб вони до неї долучалися", - говорить Марія, господарка собаки.
"Для нас важливо, щоб благословити і наших тварин. Звісно, вони - члени нашої родини. Щоб з ними нічого не сталося, і вони були здорові", - побажав Алехандро, господар собаки.
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