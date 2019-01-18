А у Запоріжжі від грипу померло півтора-місячне немовля. Це сталося ще напередодні Нового року, але причину смерті назвали лише тепер, коли отримали результати лабораторних досліджень. За словами медиків, виявлено грип штаму А2. У Запорізькій області - це перша смерть від недуги з початку епідсезону. Загалом же в Україні, вже цього року від ускладнень після грипу померло восьмеро людей.

"Безусловно, сейчас закончились каникулы, и у школьников и у студентов, мы ожидаем рост заболеваемости. Тем более сейчас циркулирует в основном именно грипп "А", а этот грипп вызывает и высокое быстрое распространение инфекции, и вспышки. То есть, мы ожидаем рост заболеваемости и не исключаем, что к концу января - начала февраля мы дойдем до порогового уровня, можем его и превысить", - наголосила Марина Колерова, завідувач відділу організації епіддосліджень Запорізької обласної лабораторії центру МОЗ України.