Від кору у Львові померла 36-річна жінка. Почалося з високої температури, потім з'явилася висипка на обличчі, - розповідають медики. На третій день хвору вже в тяжкому стані доправили до реанімації. Під наглядом лікарів пацієнтка перебувала добу, але врятувати її не змогли.

"Кір дав ускладнення на пневмонію - запалення легень. У неї була виражена енцефалопатія - порушення свідомості, збудженість. Вона одразу поступила до нас в реанімацію. Проводилася інтенсивна терапія. Але на жаль вона померла на другий день від гостро-серцевої недостатності", - повідомив Віктор Токарєв, завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.