У Києві закрили на карантин 13 шкіл [ Редактировать ]
Карантин у столиці. Через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах - це майже 2 сотні класів. У решті навчальних закладів - ситуацію моніторять.
Також у кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають щепити школярів. Адже більшість недужих дітей - не вакциновані.
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