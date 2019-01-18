Карантин у столиці. Через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах - це майже 2 сотні класів. У решті навчальних закладів - ситуацію моніторять.

Також у кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають щепити школярів. Адже більшість недужих дітей - не вакциновані.