ОБСЄ пропонує відправити на Донбас миротворчу місію [ Редактировать ]
ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі, - про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч, - тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході.
Далі голова МЗС Словаччини відвідає з візитом Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ.
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