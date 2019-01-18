ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі, - про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч, - тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході.

Далі голова МЗС Словаччини відвідає з візитом Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ.