В одній зі шкіл на Київщині учні намагалися продати однолітка. Що це - цькування, чи безглузда витівка?

З'ясовувала Галина Якушко.

"Продаю Валіка. Собака звичайна. Соромиться", - таке повідомлення з'явилося на одному з сайтів із продажу товарів. У розділі "Собаки" у місті Буча продавали хлопчика. Обличчя той закрив руками.

Батьки дитини від коментарів категорично відмовляються. У Бучацькій гімназії, де навчається хлопчик, кажуть - це у дітей такі ігри.

"Діти пожартували. Вони зараз шкодують про цей вчинок. Її не образили. - Не образили? - Вона сама була учасником цього всього жарту. - Тобто ви це підтримуєте, так? Ви підтримуєте це чи ні?".

У школярів інша думка:

"Напевне знущалися над однокласником. Ну, тому що або він погано щось робить, або не поважають його. - Дорослі кажуть, що це такі ігри, скажи може бути це грою? - Ні", - говорить Андрій Сидоров, школяр.

Активісти певні, виставляти дитину на продаж - це булінг.

"Це якісь такі порушення таких основ демократії, якогось людяного нормального ставлення до людини і я не знаю, що спонукало хлопців зробити такий вчинок", - говорить Альона Парфьонова, громадська активістка.

В поліції поки розслідують справу. Кажуть довести, що дитину цькували складно. Тим більше, що батьки хлопця відмовилися писати заяву правоохоронцям.

"Якщо висновок психолога, експерта стосовно того що дитина пригнічена з дитиною, над дитиною знущаються, її переслідують, тоді вже на підставі цих експертних висновків буде відкрите відповідне кримінальне провадження. Але до цього ще необхідно відповідні заяви і від педагогічного колективу і від місцевого психолога, але буде додатково залучено для перевірки іще сторонній експерт", - говорить Микола Жукович, речник ГУ Нацполіції у Київській області.

Працівники поліції влаштували у школі лекцію - пояснюють, те що зробили школярі можуть кваліфікувати як хуліганство. А це вже кримінал. Не на камеру, діти зізнаються - не усвідомлювали небезпеки, а зробили це заради популярності в інтернеті.