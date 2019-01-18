В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение. Необычным его делает то, участвовать в нем будет полный Месяц, который очень близко подойдет к Земле, объяснило NASA. Возможен красный или оранжевый цвет Луны, пишет gazeta.ua.

Во всей своей красе полное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе. Во второй половине ночи (21 января) затмение частично будет заметным и в Украине. Ожидается, что начало затмения в Украине пройдет в 4:37, а начало полного теневого затмения - в 6:41.

При этом максимальную фазу стоит ждать около семи часов утра, когда над Украиной взойдет Солнце. Заметить его можно будет лишь если небо будет безоблачным. Начнется затмение в 3 часа 34 минуты по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуте. Полная фаза - когда светимость Луны уменьшится в 10 тыс. раз - продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минуты. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут по Всемирному времени.

Ранее мы сообщали о том, что женщина засняла в небе странную аномалию.