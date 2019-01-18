За нову Угоду про Брекзит британський парламент голосуватиме 29 січня. На початку наступного тижня прем'єр-міністр озвучить деталі так званого плану "Б" виходу із ЄС.

Перед тим, як презентувати альтернативний договір, Тереза Мей планує зустрітися із депутатами та лідерами опозиції.

Нагадаємо, 15 січня Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила Угоду про Брекзит, запропоновану урядом. Мей заявила, що готова скоригувати документ. Та у Брюсселі обговорювати умови відмовилися.