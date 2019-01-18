Нові умови Brexit: Тереза Мей розробила "план Б" [ Редактировать ]
За нову Угоду про Брекзит британський парламент голосуватиме 29 січня. На початку наступного тижня прем'єр-міністр озвучить деталі так званого плану "Б" виходу із ЄС.
Перед тим, як презентувати альтернативний договір, Тереза Мей планує зустрітися із депутатами та лідерами опозиції.
Нагадаємо, 15 січня Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила Угоду про Брекзит, запропоновану урядом. Мей заявила, що готова скоригувати документ. Та у Брюсселі обговорювати умови відмовилися.
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Парламент Британії не підтримав Угоду про вихід з ЄС
Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав Угоду про вихід з ЄС, яку уклала прем'єр Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля брекзиту та чи втримається очільниця уряду на своїй посаді?