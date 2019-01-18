В Пентагоне анонсировали систему ПРО в космосе [ Редактировать ]
Пентагон анонсировал новую редакцию обзора противоракетной безопасности. В частности, США намерены укрепить противоракетную оборону для отражения атак, сообщается на сайте ведомства.
Министерство обороны США будет разрабатывать, приобретать и поддерживать американские силы противоракетной безопасности для эффективной защиты от угрозы возможных атак ракет большой дальности, которая исходит от Северной Кореи и Ирана. Пентагон обозначил ряд мер, которые намерен принять в целях укрепления безопасности.
В их числе - размещение на Аляске новых станций перехвата ракет, а также возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе. В документе говорится, что число систем ПРО на Аляске увеличат с 44 до 64 к 2023 году. Сообщается, что Минобороны покупает новые системы перехвата наземного базирования для Форт-Грили на Аляске. При этом возможности базы на Аляске позволяют разместить там 40 дополнительных систем ПРО.
Ранее мы сообщали о том, что в американская делегация не поедет на экономический форум в Давосе.
по теме
В торговом центре произошла стрельба: есть пострадавшие (видео)
Стрелку удалось скрыться. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого
На гірськолижному курорті з-під лавини врятували лижників
Чоловіків знайшли за 20 хвилин після обвалу - що викликало лавину?
Девочка сбежала от убийцы ее родителей: жуткие подробости похищения
Мужчина убил семейную пару, а их дочь похитил, однако спустя три месяца девочке удалось сбежать от маньяка
Украинцы смогут увидеть уникальное явление
Во всей своей красе полное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе
Ребенок выпал из машины вместе с автокреслом (видео)
Мать 2-летней девочки вернулась за ней только через 20 минут