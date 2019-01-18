Пентагон анонсировал новую редакцию обзора противоракетной безопасности. В частности, США намерены укрепить противоракетную оборону для отражения атак, сообщается на сайте ведомства.

Министерство обороны США будет разрабатывать, приобретать и поддерживать американские силы противоракетной безопасности для эффективной защиты от угрозы возможных атак ракет большой дальности, которая исходит от Северной Кореи и Ирана. Пентагон обозначил ряд мер, которые намерен принять в целях укрепления безопасности.

В их числе - размещение на Аляске новых станций перехвата ракет, а также возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе. В документе говорится, что число систем ПРО на Аляске увеличат с 44 до 64 к 2023 году. Сообщается, что Минобороны покупает новые системы перехвата наземного базирования для Форт-Грили на Аляске. При этом возможности базы на Аляске позволяют разместить там 40 дополнительных систем ПРО.

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