В России столкнулись два истребителя: названа причина [ Редактировать ]
Два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования, сообщает "РБК-Украина".
Как отмечается, самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре.
"Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования. Отказа техники не было", - говорится в сообщении.
В Минобороны России сообщили, что обнаружили одного летчикасамолета Су-34, он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. К данному району приближается судно, которое находилось в непостредственной близости. Позже спасатели подняли на борт вертолета летчика бомбардировщика Су-34. Отметим, столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.
Ранее мы сообщали о том, что истребитель разбился во время шоу, есть погибшие.
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