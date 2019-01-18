Ночью 18 января в центре столицы загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver. Оно давно не эксплуатировалось и выглядело заброшенным. Дым окутал несколько кварталов вокруг, сообщает "Информатор".

Двухэтажное здание находится на территории, которую охраняют сотрудники торгового центра. По словам охранников, строение давно не использовалось. Эпицентр возгорания находился на втором этаже, в комнате размером 5х5. Оттуда пламя частично распространилось на крышу. Около 01:15 спасатели ликвидировали последствия пожара.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Строение хоть и находится на охраняемой территории, в него все же можно попасть, обойдя с другой стороны. Поэтому не исключено, что устроить пожар могли бездомные. Полицейские обошли территорию вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили. Точные причины возгорания установит пожарная инспекция.

Ранее сообщалось о пожаре в Киево-Печерской Лавре.