Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС. Зміни до Основного закону Парламент може розглянути вже у лютому.

Днями Президент закликав нардепів розпочати наступну, десяту сесію Ради, саме з цього питання.

Сьогодні, як відомо, під куполом ВР триває останнє засідання дев'ятої сесії. До лютого народні обранці працюватимуть із виборцями, в комітетах та комісіях.

"Це було успішне півріччя. Півріччя українських перемог! Ми підводимо підсумки і завершуємо цю сесію у переддень святкового водохреща, яке називається Хрещенським Святвечором. Я хочу привітати українців з тим великим святом, яке завершує цикл новорічної різдвяних свят", - зазначив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

"ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз складає понад 3%. Інфляція - менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції. І станом на листопад, середня зарплата зросла на 22.5%", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку України.