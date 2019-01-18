Інфляція в Україні: чого чекати у 2019 році? [ Редактировать ]
Профільний комітет Верховної Ради рекомендує депутатам закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС. Зміни до Основного закону Парламент може розглянути вже у лютому.
Днями Президент закликав нардепів розпочати наступну, десяту сесію Ради, саме з цього питання.
Сьогодні, як відомо, під куполом ВР триває останнє засідання дев'ятої сесії. До лютого народні обранці працюватимуть із виборцями, в комітетах та комісіях.
"Це було успішне півріччя. Півріччя українських перемог! Ми підводимо підсумки і завершуємо цю сесію у переддень святкового водохреща, яке називається Хрещенським Святвечором. Я хочу привітати українців з тим великим святом, яке завершує цикл новорічної різдвяних свят", - зазначив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
"ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз складає понад 3%. Інфляція - менше 10%. Це найнижчий показник за 5 років. При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції. І станом на листопад, середня зарплата зросла на 22.5%", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку України.
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