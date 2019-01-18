У Гданську прощаються з мером Павелом Адамовичем [ Редактировать ]
У Гданську прощаються із убитим мером Павелом Адамовичем. Дві з половиною тисячі містян стоять у чергах поблизу Центру європейської солідарності, де поставили домовину, щоб вшанувати його пам'ять.
Нападникові, який ударив міського голову ножем під час доброчинного заходу, загрожує довічне ув'язнення. За словами міністра юстиції і генерального прокурора Польщі Збіґнева Зьобра, для цього потрібно довести, що зловмисник був при здоровому глузді.
Поховають Павела Адамовича завтра у базиліці в середмісті.
"Я пам'ятаю його як чоловіка дії. Він був на 15 років молодший, ніж я", - говорить Даруіш Свідон, житель Гданська.
"Мені подобалася відкритість та рішучість мера. Він зробив багато для нашого міста, був упертим і послідовним, але водночас відкритим до інших людей", - зазначила Кароліна Ґорнік, жителька Гданська.
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