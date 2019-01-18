Держдеп США закликає службовців повернутися на роботу [ Редактировать ]
Держдеп США попросив своїх працівників повернутися на роботу попри шатдаун. У повідомленні відомства йдеться - Державний департамент має продовжувати свою місію, адже він підтримує національну безпеку.
До 22 січня на місця повернуться більшість тих, хто працює у Сполучених Штатах, а також співробітники консульств та посольств по всьому світу. Декого з них викликають уже 20-го.
Держдеп пообіцяв гроші персоналу за наступних два тижні, а далі - знайти спосіб виплачувати зарплатню.
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