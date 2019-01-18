Держдеп США попросив своїх працівників повернутися на роботу попри шатдаун. У повідомленні відомства йдеться - Державний департамент має продовжувати свою місію, адже він підтримує національну безпеку.

До 22 січня на місця повернуться більшість тих, хто працює у Сполучених Штатах, а також співробітники консульств та посольств по всьому світу. Декого з них викликають уже 20-го.

Держдеп пообіцяв гроші персоналу за наступних два тижні, а далі - знайти спосіб виплачувати зарплатню.