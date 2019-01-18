"Мерседесом", нашпигованим червоною ікрою намагався заїхати з Росії іноземець. Його затримали прикордонники Сумського загону на пункті пропуску "Бачівськ".

Громадянин Молдови хотів потайки переправити в Україну майже 50 кілограмів кав'яру. Чоловік сховав наповнені контейнери в обшивці салону та багажнику автомобіля. Делікатес, попередньо, оцінили в 60 тисяч гривень. Його конфіскували, а щодо порушника склали адміністративний протокол.