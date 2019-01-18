Женщина годами растила 23-килограммовую опухоль [ Редактировать ]
Жительница американского штата Айдахо обнаружила, что причиной увеличения ее веса была огромная опухоль, которая росла несколько десятилетий. Об этом сообщает Associated Press.
Бренда Кридленд полагала, что толстеет из-за менопаузы. Она решила обратиться к врачу лишь после резкого ухудшения здоровья. Компьютерная томография показала, что избыточный вес и проблемы со здоровьем вызваны огромной опухолью, которая начала вытеснять внутренние органы и затруднила поступление крови в мозг.
Вес доброкачественного новообразования составил около 23 килограммов. По мнению специалистов, женщина несколько десятилетий страдала эндометриозом - гинекологическим заболеванием, при котором разрастаются клетки внутреннего слоя стенки матки.
Чтобы удалить опухоль, понадобилась хирургическая операция, которая продолжалась 2,5 часа. После нее вес пациентки уменьшился почти на 30 килограммов.
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