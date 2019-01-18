Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкинна пресс-конференции, передает "Корреспондент".

"По последней информации 49 соглашений с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных", - заявил министр.

Он пообещал последовательно продолжить эту работу:

Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией

Ранее Павел Климкин заявил, что Россия угрожает цивилизованному миру.