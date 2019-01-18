Украина разорвала 49 договоров с Россией - Павел Климкин [ Редактировать ]
Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкинна пресс-конференции, передает "Корреспондент".
"По последней информации 49 соглашений с Российской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных", - заявил министр.
Он пообещал последовательно продолжить эту работу:
Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией
Ранее Павел Климкин заявил, что Россия угрожает цивилизованному миру.
по теме
Россия угрожает цивилизованному миру - Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин сделал резкое заявление на пресс-конференции
Людмила Денисова встретится с российским омбудсменом
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела телефонный разговор с российским омбудсменом
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
Канада і Литва узгодили надання допомоги Україні
Лідери Канади і Литви поспілкувалися про спільні дії, спрямовані на підтримку України
"Северный поток-2" необходим для шантажа Украины и Польши - Моравецкий
Премьер-министр Польши считает, что проект строительства российского представляет собой пример непоследовательности ЕС