Продолжительный сон может быть смертельно опасным [ Редактировать ]
Ученые Мичиганского университета выяснили, что непрерывный сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 153 женщины, у которых в последний месяц перед опросом случился выкидыш (на 28 неделе беременности или позднее), и 480 женщин с продолжающейся беременностью в третьем триместре или уже родивших. Респонденты сообщали о качестве сна во время вынашивания ребенка. По словам ученых, выяснилось, что беременные женщины часто просыпаются ночью, и это имеет какой-то защитный эффект для здоровья их не рожденного ребенка. Напротив, у тех, кто сообщал о длительном спокойном сне, повышался риск выкидыша.
Ученые связывают это с тем, что ночные пробуждения активируют вегетативную нервную систему, повышающую артериальное давление. Эти кратковременные изменения компенсируют длительные периоды низкого кровяного давления во время сна. Известно, что низкое давление связано с нарушениями развития плода, преждевременными родами и выкидышами. В то же время частые пробуждения также связаны с проблемами в развитии эмбриона.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ улучшить работу мозга.
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