В Херсоне на пресс-конференции произошла стрельба (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 18 января, в Херсоне попытка одесситов провести пресс-конференцию в пресс-клубе "Новый день" по поводу Укртрансбезопасности закончилась стрельбой.
Местное издание "Мост" сообщает, что неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Как отмечается, кроме неизвестных мужчин, газ распылил и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов, которого задержали и направили в отделение полиции.
Журналистка "Новый день" Елена Нечипуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применения неизвестными газа.
В полиции подтвердили информацию о стрельбе в офисе и сообщили, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.
Сейчас на месте происшествия все еще продолжаются следственные действия.
Стрельба и крики переполошили обитателей соседних домов и сотрудников окрестных офисов. Многие из них вышли на улицу и наблюдают за действиями полиции.
Ранее мы писали о том, что в торговом центре произошла стрельба.
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