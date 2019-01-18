В пятницу, 18 января, в Херсоне попытка одесситов провести пресс-конференцию в пресс-клубе "Новый день" по поводу Укртрансбезопасности закончилась стрельбой.

Местное издание "Мост" сообщает, что неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Как отмечается, кроме неизвестных мужчин, газ распылил и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов, которого задержали и направили в отделение полиции.

Журналистка "Новый день" Елена Нечипуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применения неизвестными газа.

В полиции подтвердили информацию о стрельбе в офисе и сообщили, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Сейчас на месте происшествия все еще продолжаются следственные действия.

Стрельба и крики переполошили обитателей соседних домов и сотрудников окрестных офисов. Многие из них вышли на улицу и наблюдают за действиями полиции.

Ранее мы писали о том, что в торговом центре произошла стрельба.