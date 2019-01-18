Стрельба в Херсоне: подробности инцидента [ Редактировать ]
В пятницу, 18 января, в Херсоне в информационном агентстве "Новый день" произошла стрельба. Подробности инцидента в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь полиции Херсона Ирина Атаманенко.
"Информации о пострадавших пока нет. Поступила информация, что один из участников конфликта получил термические ожоги глаз. В настоящее время обе стороны конфликта находятся в полиции", - рассказала она.
По ее словам, стрельба произошла в ходе пресс-конференции.
"Была пресс-конференция и во время нее туда попали граждане Херсона. Там применили слезоточивый газ и произошла стрельба", - добавила она.
Смотрите также фото с места инцидента.
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