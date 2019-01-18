Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

18 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета.

Отыграться за Оберхоф. Именно под таким лозунгом выходили украинские спортсмены на гонку под непривычно низким 20-м стартовым номером. В этом сезоне эстафеты плохо даются "сине-желтым". В Хохфильцене наши биатлонисты довольствовались лишь 16-м местом, а на предыдущем старте даже не доехали до финиша, став круговыми по ходу третьего этапа.

Честь открывать эстафету выпала Артему Приме. И тренеры не прогадали. В этой гонке был тот Артем, которого хотелось бы видеть в индивидуальных гонках. Всего один дополнительный патрон на стрельбе стоя и просто феноменальный последний отрезок в исполнении Примы (6-е место чистым ходом на этапе!!) позволили Украине стать лидером на передаче эстафеты.

Сергей Семенов сумел сохранить топовые позиции сборной на втором этапе, но без провалов не обошлось. И хорошо, что они на лыжне, где украинцу противостояли "акулы биатлона": француз Мартен Фуркад, итальянец Лукас Хофер и австриец Симон Эдер. Потому как штрафные круги точно б лишили нас каких-либо шансов на успех. Что касается промахов, то Сергей не закрыл по одной мишени на каждом из огневых рубежей, передав эстафету восьмым с отставанием чуть более 30 сек. от лидера, и семи - от третьего места, на котором находились шведы.

Представлявший "сине-желтых" на третьем этапе Артем Тищенко на "четверку" справился с возложенной на него миссией. Ногами спортсмен был далек до идеала (провал на последнем круге, 20-й результат чистым ходом из 27 атлетов), тем не менее, по сравнению со спринтом, прогресс вполне очевиден. Быстро и качественно (10 из 10) отработав на стрельбах, Тищенко завершил свой этап восьмым, только отставание от подиума уже было больше одном минуты.

На завершающем этапе Дмитрию Пидручному удалось отыграть одну позицию. Капитан команды точно закрыл все мишени на "лежке" и использовал два дополнительных патрона на стрельбе стоя. К слову, украинцы допустили меньше всех промахов (всего 5) в эстафете, и занесли ее себе в актив. Последний раз в топ-7 "сине-желтые" финишировали в 2018 году на этапе в Хохфильцене, показав тогда шестой результат.

Таким образом, подопечные Юрая Санитры совершили рывок в зачете эстафет, переместившись с 20-го места на 13-е, и укрепили свои позиции в Кубке наций: до идущих девятыми швейцарцев осталось всего 26 баллов, а перевес над представителями Болгарии вырос до 288 очков.

Победу в гонке праздновала сборная Норвегии. Лидер скандинавов и общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе хоть и "намазал" на "стойке", но все же сумел на дистанции обойти немцев, которые завоевали "серебро" домашнего этапа. Французы буквально на последних метрах вырвали "бронзу" у австрийцев.

Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия (0+8) 1:09:54,3

2. Германия (0+6) +13,5

3. Франция (0+9) +26,2

4. Австрия (0+11) +26,8

5. Россия (1+9) +1:04,8

6. Швеция (0+7) +1:20,8

7. Украина (0+5) +1:36,3

Днем ранее в немецком Рупольдинге состоялись женский и мужской спринты.