В России столкнулись два истребителя: появилась информация о спасении пилота [ Редактировать ]
Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море. Об этом сообщает ТАСС.
"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.
По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.
В военном ведомстве подчеркнули, что в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается.
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