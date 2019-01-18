Компания Microsoft начала автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей спустя три месяца после его выхода. Об этом пишет Ars Technica.

Изначально обновление вызывало ряд проблем у пользователей, включая удаление файлов в системе. После жалоб компания прекратила распространение новой версии ОС и спустя месяц исправила ошибки. После этого October 2018 Update было доступно лишь продвинутым пользователям, которые вручную устанавливали обновление. В результате у новой версии системы было очень слабое распространение и Microsoft запустили автоматическое развертывание.

Теперь обновление будет устанавливаться на все совместимые компьютеры, которые были отобраны специальным алгоритмом Microsoft. На первом этапе его получат лишь пользователи тех компьютеров, конфигурация которых точно совместима с обновлением, а затем его будут получать все больше других юзеров.

Ранее мы писали, что в Microsoft отозвали обновление Windows 10.