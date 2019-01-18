Эксперт объяснил пользу закона о пошлине на металлолом [ Редактировать ]
Закон, предусматривающий повышение пошлины на экспорт стального лома из Украины, дал свои положительные плоды, среди которых рост выпуска продукции отечественными предприятиями на целую треть, заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
"Действие этой пошлины доказало эффективность: электрометаллургические предприятия увеличили выпуск продукции в прошлом году более чем на 35%. Это существенный рост. За ними пошли трубные предприятия и дальше по цепочке добавочной стоимости", - заявил эксперт.
Также, по словам, Каленкова, решение сохранить в Украине стратегическое сырье вместо вывоза его за рубеж стало примером, когда конкретное решение в торговой политике страны привело к реальным плюсам в экономике Украины. В том числе и для бюджета, и для валютного курса.
"Экспортная пошлина на экспорт металлолома была несколько лет назад на уровне 10 евро за тонну. К сожалению, это приводило к тому, что импорт увеличивался из года в год и достигал критических значений. Дефицит лома мы испытывали внутри Украины. В основном лом шел в Турцию и Приднестровье", - заявил Каленков.
Как сообщалось ранее, вчера в парламенте был зарегистрирован законопроект о дальнейшем продлении повышенной пошлины на экспорт металлолома из Украины. Дефицит металлолома приводил к сокращению и даже остановкам производств в Украине вплоть до 2017 года.
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