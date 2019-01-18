Черниці з Ліми поширюють Слово Боже через рок. 11 жінок створили музичний гурт, самі пишуть музику, тексти і гастролюють світом. А наступного тижня у них один з найбільших концертів.

Черниці з Ліми самі вивантажують інструменти з автомобіля й потроху налаштовуються на гру. Ця репетиція для них чи не найвідповідальніша. Адже наступного тижня черничий рок-гурт виступатиме перед Папою Римським. Понтифік завітає на святкування Дня молоді до Панами, де й відбудеться концерт.

"Ми насолоджуємося нашою музикою і тим, що хочемо донести через неї. Вона має торкнутися багатьох людей. І якщо Папа Римський теж нас побачить, ми будемо задоволені", - говорить Сестра Івона, гітаристка, композиторка.

Рок-гурт "Служниці" створили одинадцять черниць ще 2014. Усі вони приїхали до Ліми з різних куточків світу - Китаю, Еквадору, Японії, Чилі та Коста-Рики. Тому свою зустріч називають - Божим задумом. Пишуть мелодійний християнський рок. Кажуть - у такий спосіб хочуть поширювати любов, радість і надію.

"Слова, які звучать під музику, дуже сильні. Це - послання світу, яке ми справді хочемо поширювати. Ми багато молимося. Молитва для нас дуже важлива. Просимо Бога просвітити нас, допомогти підібрати особливі слова, здатні змінити серця людей", - говорить Івона, гітаристка, композиторка.

За 5 років існування рок-гурт набрав чималої популярності. Черниці з концертами відвідали одинадцять країн. У гурту є навіть канал на Youtube, де вони викладають записи своїх пісень. І навіть мають кілька кліпів. Ролик, який вони зняли на даху хмарочоса, зібрав понад 2 мільйони переглядів.

"Це благословення, що ми змогли опублікувати своє перше музичне відео. Кліп "Довіряйте Богу" має вже два мільйони переглядів. І завдяки йому ми побували в багатьох країнах, які раніше не відвідували", - говорить сестра Даяна, вокалістка

Черниці грають здебільшого в дитячих будинках, лікарнях та школах. Часто відвідують і жіночі в'язниці. Співають на благодійних концертах. А перед Папою Римським виступатимуть уже втретє.