Перуанські черниці створили рок-групу [ Редактировать ]
Черниці з Ліми поширюють Слово Боже через рок. 11 жінок створили музичний гурт, самі пишуть музику, тексти і гастролюють світом. А наступного тижня у них один з найбільших концертів.
Черниці з Ліми самі вивантажують інструменти з автомобіля й потроху налаштовуються на гру. Ця репетиція для них чи не найвідповідальніша. Адже наступного тижня черничий рок-гурт виступатиме перед Папою Римським. Понтифік завітає на святкування Дня молоді до Панами, де й відбудеться концерт.
"Ми насолоджуємося нашою музикою і тим, що хочемо донести через неї. Вона має торкнутися багатьох людей. І якщо Папа Римський теж нас побачить, ми будемо задоволені", - говорить Сестра Івона, гітаристка, композиторка.
Рок-гурт "Служниці" створили одинадцять черниць ще 2014. Усі вони приїхали до Ліми з різних куточків світу - Китаю, Еквадору, Японії, Чилі та Коста-Рики. Тому свою зустріч називають - Божим задумом. Пишуть мелодійний християнський рок. Кажуть - у такий спосіб хочуть поширювати любов, радість і надію.
"Слова, які звучать під музику, дуже сильні. Це - послання світу, яке ми справді хочемо поширювати. Ми багато молимося. Молитва для нас дуже важлива. Просимо Бога просвітити нас, допомогти підібрати особливі слова, здатні змінити серця людей", - говорить Івона, гітаристка, композиторка.
За 5 років існування рок-гурт набрав чималої популярності. Черниці з концертами відвідали одинадцять країн. У гурту є навіть канал на Youtube, де вони викладають записи своїх пісень. І навіть мають кілька кліпів. Ролик, який вони зняли на даху хмарочоса, зібрав понад 2 мільйони переглядів.
"Це благословення, що ми змогли опублікувати своє перше музичне відео. Кліп "Довіряйте Богу" має вже два мільйони переглядів. І завдяки йому ми побували в багатьох країнах, які раніше не відвідували", - говорить сестра Даяна, вокалістка
Черниці грають здебільшого в дитячих будинках, лікарнях та школах. Часто відвідують і жіночі в'язниці. Співають на благодійних концертах. А перед Папою Римським виступатимуть уже втретє.
по теме
Черниці з Ліми зняли кліп на даху хмарочоса
За п’ять років існування рок-гурт набрав чималої популярності - черниці з концертами відвідали 11 країн
У Києві готуються відзначати Водохреще
Віряни готуються відзначати Водохреще. 19 січня за традицією освячують воду й занурюються в ополонку. Чим корисне таке зимове купання?
Крещение Господне 2019: история и традиции праздника
Ежегодно 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников - Крещение Господне.
Красивые поздравления с Крещением Господним
Ежегодно Крещение Господне празднуется 19 января. Мы собрали лучшие поздравления с этим большим праздником
Приметы на 19 января: что категорически нельзя делать на Крещение Господне
19 января православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи)