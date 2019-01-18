За допомогою цих абеток можна навіть вивчати культуру народів світу

У Черкаській гімназії № 1 учні разом з директором зібрали унікальну колекцію букварів. У ній є абетки із сімдесяти країн світу, і щомісяця ця добірка поповнюється однією-двома книжками. Як їх збирають і з чого все почалося - далі в сюжеті.

Уже в першому класі учні черкаської гімназії вільно читають англійською і навіть ведуть невеличкі діалоги. А все - завдяки сумлінному навчанню і ось такій своєрідній абетці, каже вчитель. Гімназія запозичила її з британської шкільної програми і вже кілька років успішно використовує.

"У кожного фонікса є своя історія, дітки придумують історію за малюнком, описують, ми співаємо пісеньку про кожний фонікс, відтворюємо звук, танцюємо", - ділиться досвідом Валентина Юларжи, вчитель англійської мови початкових класів першої міської гімназії м.Черкаси.

Та за стіною цього класу - справжній "мовний Клондайк" - абетки із сімдесяти країн світу. Ще дев'ять років тому колекцію букварів почав збирати директор гімназії Сергій Саєнко. Перший підручник - зі Сполучених штатів. Відтоді всі експонати виставляють у фойє.

"Досить складно було взяти буквар з Ірану, але наш випускник Олександр Самарський, відомий дипломат - він спеціально замовив через своїх знайомих, спеціально прислали сюди, тому що купити в Ірані у вільному продажі буквар неможливо", - розповідає Сергій Саєнко, директор першої міської гімназії м.Черкаси.

Нещодавно до колекціонування долучились учні гімназії та їхні батьки - привозять книжки з відпочинку та подорожей. Директор каже - за допомогою цих абеток можна навіть вивчати культуру народів світу. Та головна мета експозиції - прищепити учням любов до іноземних мов.

Ось так третьокласник Стас намагається опанувати киргизький буквар - батьки привезли його з відрядження. Ще одну абетку з Таїланду хлопчик теж намагався вивчити, та визнає - поки що зарано. Тож передав підручники до гімназійної колекції.

"Мені його подарували в три роки і я його вчора пробував читати. В мене не Вийшло", - зізнається Стас Семенов, учень першої міської гімназії м.Черкаси.

Невдовзі колекція букварів має поповнитися ще й абеткою з Китаю. Проте найзаповітнішою мрією директора закладу залишається підручник зі Швейцарії - система навчання в цій країні визнана однією з найрозвиненіших у світі.