Прощавайте, мільйони! Керівництво "Нафтогазу" має вгамувати свої зарплатні та преміальні апетити. Таку умову ставить прем'єр Володимир Гройсман для продовження контрактів з нинішними очільниками компанії.

Адже 22 березня закінчуються п'ятирічні договори з правлінням "Нафтогазу". Щоб подовжити роботу Андрія Коболєва та інших, в Уряді пропонують прийти до нових умов оплати праці.

"Має бути ринкова заробтіна плата, але не захмарна. А винагороди, які будуть в цьому контракті, мають бути повністю залежні від успіхів роботи компанії. Я маю на увазі те, що якщо виконаний план по збільшенню добичі українського газу, тоді зарплата може бути дещо вищоб і бонуси вищими", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.