Керівництво "Нафтогаза" не повинно отримувати захмарні зарплати та премії - Володими Гройсман [ Редактировать ]
Прощавайте, мільйони! Керівництво "Нафтогазу" має вгамувати свої зарплатні та преміальні апетити. Таку умову ставить прем'єр Володимир Гройсман для продовження контрактів з нинішними очільниками компанії.
Адже 22 березня закінчуються п'ятирічні договори з правлінням "Нафтогазу". Щоб подовжити роботу Андрія Коболєва та інших, в Уряді пропонують прийти до нових умов оплати праці.
"Має бути ринкова заробтіна плата, але не захмарна. А винагороди, які будуть в цьому контракті, мають бути повністю залежні від успіхів роботи компанії. Я маю на увазі те, що якщо виконаний план по збільшенню добичі українського газу, тоді зарплата може бути дещо вищоб і бонуси вищими", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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